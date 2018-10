GRAAFIK ja EDETABEL | Need on maailma konkurentsivõimelisemad majandused, Eesti kukkus senisest tahapoole

Metoodika muutus

Pingerea koostajad nendivad murelikult, et edetabeli koostamisel osalenud 140 riigist 117 jäävad oma institutsioonide kvaliteedi osas arengust maha ja see mõjutab oluliselt ka nende üleüldist konkurentsivõimet. Ühtlasi leidsid nad, et 103 riigil on raskusi innovatsiooni rakendamisega, kuivõrd nad kõik said selles kategoorias alla 50 punkti.

Esimest korda pea 40 aasta jooksul, mil edetabelit on koostatud, muudeti sel korral hindamismetoodikat. Riikide järjestamisel hinnati neid 98 indikaatori osas, need jagati omakorda 12 laiema näitaja alla.