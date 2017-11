GRAAFIK | Kas Eesti on rikkuselt Soomele lähemale jõudnud või mitte?

kullakangid Foto: Scanpix/ Reuters

Šveitsi suurpank Credit Suisse arvestas kui suur on erinevate maades rikkus täiskasvanu kohta. Eesti on keskmise rikkusega riikide seas, kus rikkus inimese kohta jääb 25 000 ja 100 000 dollari vahele, samas kui rikastes riikides on rikkus keskmiselt üle 100 000 dollari inimese kohta.