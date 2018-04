GRAAFIK: Kui suure summa lisab jalgpalli MM Venemaa majandusele

Seotud lood: Venemaa tahab sanktsioonide alla sattunud oligarhide abistamiseks luua offshore piirkonnad

Lisaks sellele tagab spordisündmus McKinsey hinnangul veel viie aasta jooksul 140 000-200 000 töökohta ning elanikkonnale 60-90 miljardi rubla mahus täiendavaid sissetulekuid, eelarvesse 20-30 miljardi rubla mahus maksutulusid ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 100-150 miljardi rubla mahus käivet.

Tõsi on, et suured spordisündmused ei taga mitte alati edasist turistide voogu. Pärast Saksamaal, Brasiilias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud jalgpalli MMi suurenes välisturistide voog neisse riikidesse ka järgneva viie aasta jooksul. Samuti pärast 2014. aasta Sotši taliolümpiamänge. Aga näiteks Torino 2006. aasta olümpiamängude järgselt sealne turistide voog hoopis vähenes. Sama toimub ka siseturismiga: kui Sotši turistide arv kasvas, siis Lõuna-Aafrika Vabariigis pärast 2010. aasta jalgpalli MMi vähenes, märgib McKinsey.

Konsultatsioonifirma kinnitusel toetas 2018.aasta jalgpali MMiks valmistumine enim Mordvat ning Kaliningradi oblastit, kus infrastruktuuri arengu tõttu kasvab regionaalne SKT seal aastatel 2013-2018 enam kui 15%.

Alfa Panga peaökonomist Natalja Orlova aga konsultatsioonifirma optimismi ei jaga. Ta tõdes Vedomostile, et oletatakse, et Venemaal ehitatakse infrastruktuur, millega suurendatakse turistide voogu. Samasugused olid ootused ka Sotši taliolümpia eel. Kuid maksebilansist selgub, et teenuste eksport oli 2013. aastal 70 miljardit dollarit, turism moodustas sellest 33 miljardit dollarit. 2017. aastal oli numbrid vastavalt 58 miljardit ja 29 miljardit. „See tähendab. et kui üldine majanduspoliitika ei ole suunatud majanduse edasisele avamisele, siis ei ole võimalik uut taristut kasutada. Seetõttu ei ole see ka fakt, et 2018. aasta jalgpalli MMi annaks märkimisväärse kasvuefekti,“ rääkis ta.