GRAAFIK: Kui suure tüki võtavad maksud palgast ära ja kui suur on ettevõtte kulu?

Koondamine ja koondamishüvitis

Eestis sõltub töölepingu ülesütlemise aeg töötatud ajast. Alla aasta töötanud inimesele tuleb koondamisest ette teatada 15 päeva, kuni viis aastat töötanule 30 päeva, 5-10 aastat töötanud inimesele 60 päeva ning 10 ja rohkem aastat ettevõttes töötanud inimesele 90 päeva. Koondamishüvitist maksab tööandja ühe kuu eest, lisaks on võimalik hüvitist saada töötukassast: 5-10 aastat töötanud inimesel 1 kuu tasu ning üle 10 aasta töötanul 2 kuu tasu.

Töölepingu ülesütlemisel on Lätis etteteatamisaeg üks kuu ning koondamishüvitis sõltub tööandja juures töötatud ajast. Kui töötaja on töötanud alla viie aasta, tuleb kompensatsiooni maksta kuupalga ulatuses, 5-10 aastat töötanud inimesele 2 kuupalga ulatuses, 10-20 aastat töötanud inimesele 3 kuupalka ning üle 20 aasta töötanud inimene saab tööandjalt koondamishüvitist nelja kuupalga ulatuses.

Leedus tuleb töölepingu ülesütlemisest ette teatada 1 kuu (kui töötaja on tööandja juures töötanud alla aasta, siis 2 nädalat. Kui töötajal on pensionieani jäänud vähem kui viis aastat, siis on etteteatamisaeg kaks korda pikem. Etteteatamisaeg on osa töötajate puhul ka kolmekordne: näiteks alla 14-aastaste lasete vanematel, isikutel, kellel on pensionieani jäänud alla kahe aasta ning erivajadustega töötajatel.

Koondamishüvitist maksab Leedus tööandja kuni aasta töötanud töötajale 0,5% kuupalga ulatuses ning enam kui aasta töötanutele kahe kuupalga ulatuses. Riik kuni viis aastat töötanutele lisaks ei maksa, 5-10 aastat töötanud saab riigilt lisaks koondamishüvitist ühe kuupalga ulatuses, 10-20 aastat töötanud 2 kuupalga ulatuses ning üle 20 aastat töötanud inimene 3 kuupalga ulatuses.