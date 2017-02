Kütusemüüjad tõstsid mootoribensiini 95 ja diislikütuse liitri hinna keskpäeval 1,259 euroni. Sellest rohkem maksis 95 liiter viimati 2014. aasta 15. oktoobril, mil liitri eest tuli tasuda 1,265 eurot.

Hommikul oli nii 95 kui diislikütuse liitri hind 1,229 eurot, mis nädalavahetusega võrreldes oli 6 senti kõrgem. Keskpäevane hinnatõusuga on mootorikütuse liiter nädalavahetusega võrreldes kallinenud 9 senti.

"Nüüd on aktsiis realiseerunud ja edasi sõltub hind maailmaturu hinnast," ütles Olerexi sisseostujuht Alan Vaht, kes nädalavahetusel prognoosis, et diislikütuse liitri hind võib sel nädalal kerkida 1,27 euroni. Diislikütuse hind on käinud tavapäraselt mootoribensiiniga 95 ühte jalga.

Nädala lõikes on liitri hind ajalooliselt kõikunud 10 sendi piires ning selle aasta algusest on kütusemüüjad veebruarikuise aktsiisitõstmise valguses hinda 1,2 eurost kõrgemale tõstnud ka varem. Näiteks eelmise nädala reedelgi tõsteti hind 1,224 euroni.

Kütusemüüjate tavapärane taktika on olnud ka eesootava hinnatõusuga hirmutamine.

Kui veebruarist kerkinud aktsiisi mõju kütuse liitrihinnale on umbes 5 senti, siis kütusefirmade esindajad prognoosisid enne aktsiisitõusu märksa suuremat hinnatõusu. Olerexi sisseostujuht Alan Vaht tõdes üle-eelmisel nädalal, et 6.veebruaril võiksid hinnad tõusta 1,3 euroni.

Vaht märkis, et riskifondid on hakanud oma portfellis nafta osa suurendama, mis tähendab, et nad panustavad nafta hinna edasisele tõusule.

USA puurtornide arv aga suureneb, mis tähendab,et praegusel hinnatsemel tasub puurtornide avamine end ära. "Kas puurtornide avamine tasandab OPECi tootmiskärbete mõju, on praegu veel raske öelda," tõdes Vaht, kuid kinnitas,et hinnasurve on praegu siiski ülespoole.