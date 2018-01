GRAAFIK | Miks on Rail Balticu projekt nii raskesti hoomatav?

Rail Balticu projekt tekitab Eesti ühiskonnas pehmelt öeldes vastakaid tundeid. Küsimus, kas projekt on üleüldse majanduslikult mõttekas, või on tegu Brüsselis joonlauaga kaardile joonistatud trassiga, mis nüüd maksku mis maksab realiseerida tuleb, on põhimõtteline ja siin on inimestel vaated suuresti paigas - kes ühel, kes teisel pool rindejoont. Kui see kõige põhilisem aga kõrvale jätta, tekitab palju negatiivset fooni ka lihtsalt projekti tohutu keerukus - seda on raske hoomata ka teemaga tegelevatel ajakirjanikel ja isegi projekti osalistel, rääkimata siis kodanikest. Mis on segane, tundub ka kahtlane.