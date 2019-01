GRAAFIK | Millised muutused toimuvad Eesti tööturul järgmise 8 aasta jooksul? Kus töökohtade arv oluliselt väheneb, kus kasvab?

Suurema tööjõuvajadusega on eelkõige suurema hõivega ametialad: erinevate tegevusalade juhid, mootorsõidukite juhid, loodus- ja tehnikateaduste spetsialistid, äri- ja haldusala spetsialistid, tervishoiu spetsialistid, pedagoogika tippspetsialistid, ehitustöölised. Kiirest kasvust tulenevalt on suur vajadus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töötajate järele.

Prognoosis märgitakse ka, et kuigi prognoositud hõive saavutamiseks vajalik tööhõive määr 15–74-aastaste seas on sarnane juba tänasele tasemele, siis tegelikkuses tähendaks see ikkagi vanusegruppide lõikes veelgi kõrgemate hõivemäärade saavutamise vajadust, kuna vanusestruktuur muutub.

Lähiaastatel väheneb tööturule sisenevate noorte arv, mõningast kasvu võiks oodata rahvastikuprognoosi kohaselt taas alates järgmisest kümnendist.

Prognoosiperioodil ehk kümne aasta jooksul kokku on tööturule sisenevate inimeste (noorte) arv umbes 10 000 võrra väiksem kui tööturult väljuvate inimeste arv, mis on eelmise prognoosiga võrreldes suurenenud nii tööturult väljaliikumise kasvu kui ka uute tööturule sisenejate arvu vähenemise tõttu.

Prognoosi käigus vaadati pikaajalisemaid suundumusi nö normaalsetes majandusoludes, hõive kõikumisi ajas ei vaadeldud. Samuti hinnati prognoosi koostamisel, kui paljud kutse- ja kõrghariduse lõpetajaid võiks liikuda konkreetsetele ametialadele ning kas neid on tööjõuvajaduse katmiseks piisavalt.

Prognoosi koostamisel kasutati minevikutrende, teiste (arenenud) riikide võrdlusandmeid,arengukavasid, sektori ja teiste riikide majandusandmeid, sektoriuuringuid, eksperthinnanguid jmt infot, mis analüütikute hinnangul võib olla abiks hõive prognoosimisel.

Prognoosi aluseks olid peamiselt Eesti tööjõu-uuringu (ETU) andmed ning 2011. aasta rahvaloenduse tulemused. Hõivatute arv sisaldas ka välismaal töötavaid inimesi.