GRAAFIK: millistel ametikohtadel on palk aasta jooksul kõige rohkem tõusnud

Politseinik Foto: Madis Veltman

Tööportaali CV-Online’i märtsis läbi viidud küsitlusest selgus, et viimase 30 päeva jooksul on aktiivselt tööd otsinud 43% tööealisest elanikkonnast. Neist viiendik on viimase kuu jooksul jõudnud ka kandideerimisotsuseni.