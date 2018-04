GRAAFIK | Mis valdkondades teenivad oma ala spetsialistid 4000-eurost palka?

„Mitte kunagi varem ei ole olnud võimalik teenida Eestis nii kõrget palka kui praegu,“ ütles tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tööjõupuudus survestab paljusid tööandjaid uute töötajate värbamisel oma palgatasemeid üle vaatama ja ühtlasi muutma palgapoliitika läbipaistvamaks – praegusel ajal avaldatakse 25%–30% tööpakkumistest juba koos avaliku palganumbriga.“

Loe veel

” Mitte kunagi varem ei ole olnud võimalik teenida Eestis nii kõrget palka kui praegu.

„Uuringud on näidanud, et töötaja üleostmiseks tuleb tööandjal lauale tuua vähemalt 30% kõrgem palgapakkumine. Taolist pakkumist saab tööandja kaaluda olukorras, kus tegemist on ametikohaga, mis suudab tekitada ettevõttele tuntavat lisaväärtust või kus luhtunud värbamisprotsess põhjustaks märgatavat kahju. Kõrge palk ei ole aga alati talentide meelitamise võtmeteguriks – töö atraktiivsust võivad tööandjad suurendada ka näiteks osaluse ja aktsiaprogrammidega. Loomulikult ootavad tööandjad aga unistuste pakkumisele vastutasuks ka väga põhjalikke teadmisi ja oskusi, mis suudaks ettevõtte arengule tuntavalt hoogu juurde anda,“ lisas Auväärt.

„Mitmetes sektorites mõjutab palgataset lisaks Eesti-sisesele tugevale rebimisele heade töötajate pärast ka avatus rahvusvahelisele tööturu konkurentsile. Kõrgepalgaliste töötajate värbamisel on palgatase küll oluline, kuid veelgi tähtsamateks märksõnadeks on huvitav töö, arenguvõimalused, juhtimiskvaliteet ja võimalus töötada koos oma ala tippudega. Samuti on oluline töö- ja elukeskkonna atraktiivsus ning sobivus töötaja eelistustega,“ kommenteeris tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Erinevused juhtide ja tippspetsialistide palkades on suured

„Erinevused töötasudes on suured, seda eriti juhtide ja tippspetsialistide töötasude osas. Töötasude tasemete hindamisel peab silmas pidama, et mitmetel ametitel mängivad põhipalga kõrval olulist rolli ka tulemustasu ja muud lisatasud. 90. protsentiili tasemel töötasusid teenivad siiski vähesed – üle poolte (57%) töötajate brutotöötasu jääb 600–1400 euro piiridesse (500–1099 eurot kätte),“ lisas Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 2017. aasta oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat.