GRAAFIK | Pool miljonit eurot aastas: kui palju teenisid mullu riigi tippametnikud?

Majanduslike huvide deklaratsioonidest selgub, et Eesti tippametnikest teenis mullu enim maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid, kellele kuulub edukas investeerimisfirma.

Eile kukkus majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg ja seetõttu panime ritta Eesti suuremate riigiametite juhtide palganumbrid. Nimekirjast on puudu EAS-i juhi Alo Ivaski aastatulu, sest vaatamata tähtaja kukkumisele ei ole ta jõudnud deklaratsiooni esitada. "Deklaratsioon on lähipäevade tegemiste nimekirjas, töötempo tõttu on ta natuke viibinud," põhjendas Ivask.