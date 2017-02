Endise Nõukogude Liidu maade käsi on käinud erinevalt. Üks mood kuidas mõõtu võtta on vaadata majanduse kogutoodangut ostujõu alusel.

2015. aasta numbrite kohaselt oli edukaim Eesti. Tähelepanuväärne on see, et viimasel kohal oleva Tadžikistaniga on vahe pea kümnekordne. Eestile väga lähedal on Leedu, kuid Lätit tuleb otsida Venemaa ja Kasahstani järelt.

Ehk huvitavam on vaadata seda, kuidas on ajas näitaja muutunud. 2007. aasta numbriga võrreldes on näha Eesti seisak – muutus on null protsenti. Baltikumist kiireimat kasvu (18 protsenti) näitas Leedu, Läti majandus kasvas sama vähe kui Venemaa oma (viis protsenti).



Suurima kasvu on visanud Türkmenistan (98 protsenti), kus edu taga võib olla maagaas. 62 protseneti on kasvanud Usbekistani kogutoodang ja 47 protsenti Gruusia oma.