GRAAFIK | Tööturule sisenevad noored saavad aasta-aastalt paremat palka

Üldlevinud on arusaam, et tööturul esimesi samme astuvad noored küsivad palka, mis ei vasta nende tegelikele võimetele. Ärileht uuris, kui palju nad tegelikult töötasu saavad.

Maksuamet on koostanud statistika, mis näitab 18-25 aastaste noorte inimeste keskmist brutopalgatulu alates 2010. aastast. Sealt selgub, et palk on küll pidevalt ja jõudsalt tõusnud, kuid jääb siiski tugevalt alla Eesti keskmise: