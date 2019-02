GRAAFIK, VIDEO JA BLOGI | Rahandusministeeriumi analüüs: millistel valimislubadustel on kõige krõbedamad hinnalipikud juures?

"Me ei soovi kindlasti karistada erakondi, kes on oma programme sõnastades olnud niivõrd täpsed, et nende kirjeldatud algatuste mõju sai rahasummaga hinnata. Kõiki programmides sisalduvaid lubadusi ei olnud võimalik hinnata ja seetõttu ei oleks korrektne anda hinnangut ühegi programmi kui terviku maksumusele," ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhtivanalüütik Risto Kaarna. "Seetõttu panen analüüsi tulemuste kasutajatele südamele, et lubaduste maksumusi ei ole korrektne liita - meie metoodika käsitas iga üksikut lubadust eraldi. Arvutasime välja iga algatuse ligikaudse eelarvemõju eeldusel, et kõik muu jääb endiseks."

Hinnangud valimislubaduste eelarvemõjule avalikustab rahandusministeerium tänavu neljandat korda. Analüüsi tulemused võimaldavad ka kodanikel ja ajakirjanikel valimislubadusi terviklikumalt hinnata.

Pressikonverentsil andsid ülevaate erakondade valimisprogrammide analüüsi eesmärgist, metoodikast ja hinnatud mõjust rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna eelarve juht Regina Vällik, fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu ning sama osakonna juhtivanalüütik Risto Kaarna.