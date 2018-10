GRAAFIKUD | Erandkorras avaldatud info. Kui palju välisraha liikus Eestis tegutsevates pankades?

Eesti Pangalt on Danske Banki rahapesuskandaali tõttu küsitud, kas keskpank saab kommenteerida üksikute pankade arveldusmahtusid. Riikliku statistika koostajana allub Eesti Pank reeglitele, mis keelavad keskpangal levitada üksikute pankade andmeid. Seetõttu on keskpank seni üksnes avaldanud kõigi Eestis tegutsevate pankade piiriüleste maksete koondmahud. Nüüdseks on pangad ise keskpangalt palunud enda kohta täiendavaid andmeid avalikustada. Andmed suuremate pankade suhtelise osatähtsuse kohta piiriülestes arveldustes aitavad paremini mõista pankade erinevaid ärimudeleid. Seetõttu avalikustab Eesti Pank erandkorras ja pankade endi palvel info piiriüleste kliendimaksete mahu kohta suuremate pankade lõikes.

Andmed on küll vaid aastani 2015, kuid jättes ära Danske Bankist algatatud piiriüleste kliendimaksete kukkumise, pole suuri muutuseid. LHV on 2015. aastal suurendanud oluliselt kliendimakseid võrreldes aasta varasema ajaga.

Piiriülestes laekunud maksetes on jälle näha Danske Banki suurt kukkumist väga kõrgelt tasemelt. Paistab ka see, et SEB on vaikselt pika aja jooksul laekumiste osas kasvanud ja püüdnud praktiliselt Swedbanki kinni. Ka Versobank, mida enam ei eksisteeri, kasvatas mahte. Sama tegi ka LHV.