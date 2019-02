GRAAFIKUD | Kuidas on muutunud nädalase toidukorvi hind viimase 25 aasta jooksul?

Toomas Randlo reporter RUS 9

Foto: Anni Õnneleid

Kui 1993. aastal maksis neljaliikmelise pere toidukorv alla 20 euro, siis nüüd on on see umbes neli korda kallim.