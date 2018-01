GRAAFIKUD | Nordica tegi eelmisel aastal eesistumise toel vägeva tulemuse. Milline on olnud meie rahvusliku vedaja areng?

Foto: Andres Putting

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica teatas läinud aasta lõpus, et suure tõenäosusega jõuavad nad aasta lõpuks kasumisse. Eks see selgub lähiajal, kas see ka tõesti juhtus. Tulemuse taga on suuresti Eesti eesistumine. Firma finantsjuhi Ahto Pärli sõnul on edu taga tugev tulemus Eestis. Nendega lendas eelmisel aastal 60-70% rohkem kliente kui 2016. aastal.