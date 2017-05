Gräzin justiitsministeeriumile: jätke Kender rahule ja tegelege Tallinna prügikartelliga

Reformierakondlane Igor Gräzin saatis justiitsminister Urmas Reinsalule kirja prokuratuuri prioriteetide kohta, küsides, miks raisatakse aega ja raha kirjandusteose uurimiseks, kui mõnisada meetrit prokuratuurist eemal lokkab Tallinna linnavalitsuses korruptsioon.

"Seoses Kenderi kohtuasjaga teatas süüdistanud prokurör L. Pähkel eile televisiooni vahendusel, et kaasus on juriidiliselt huvitav ja väärib edasikaebamist õigusselguse seisukohalt," kirjutas Gräzin.

"Kas peate eetiliseks, et prokuratuur kaebab otsuse edasi juriidilise uudishimu tõttu ja ignoreerib neid kannatusi, mida ta on aastate jooksul põhjustanud süütule inimesele Kaur Kenderile?" küsis ta.

"Ajakirjanduses on just neil nädalatel ilmunud arvukalt aktuaalset materjali näivalt korruptiivsete skeemide kohta Tallinna linna prügimajanduses. Seosed ühe abilinnapea ja monopoolsete prügifirmadega on leidnud kinnitust, nagu ka seal sees olev tõsine huvide konflikt," kirjutas Gräzin, viidates abilinnapea Arvo Sarapuu varjatud osalusele prügiveofirmas Baltic Waste Management.

"Prügimajandus on sisuliselt monopoolse iseloomuga kommunaalmajanduse haru ja tema eelarve kasutamine linnavalitsuse juhtide eneste ja nende lähedaste inimeste poolt võib tekitada küsimuse huvide konfliktist. Seega on küsimus prokuratuuri prioriteetides: kulutatakse kümneid tuhandeid eurosid välismaal avaldatud kirjandusteose taga ajamiseks ja samas ei tehta midagi prokuratuurist 800 meetrit eemal aset leidva korruptiivselt väljanägeva äriskeemi uurimiseks," kirjutas Gräzin.

"Kas justiitsministrina peate vajalikuks juhtida prokuratuuri tähelepanu neile eraldatud ressursside ratsionaalse kasutamise vajadusele ja nõuda maksumaksja raha laristamise lõpetamist? Kas prokuratuur vastutab eelnimetatud kahe juhtumi menetlemise prioriteetsuse eest ja kas ta kannab selle eest ka distsiplinaarvastutust?" lõpetas ta.