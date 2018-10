Greenspanil on USA praegusele keskpanga juhile soovitus

Nii tema kui teised keskpankurid peaksid USA presidenti ignoreerima, ütles USA keskpanga legendaarne eks-juht Alan Greenspan.

“Parim mida te saate teha, on panna kõrvatropid kõrvadesse ja teda mitte kuulata,” ütles Greenspan CNBCile antud intervjuus.

Tema sõnul pole Trumpi kriitikas midagi imeliku, välja arvatud vahest ehk see, et see toimub avalikult.

“Iga president arvab, et teab Föderaalreservist paremini kuidas turud töötavad ja kus peaksid lühiajalised intressid olema,” lausus ta.

Küsimusele, et kas ta tundis ise keskpanga juhina kah Valge Maja survet, vastas Greenspan, et kogu aeg.

Greenspan ütles, et teda paneb hetkel muretsema stagflatsioon, kuna majanduse kogutoodangu kasv aeglustub seoses produktiivsuse kasvu aeglustumisega,