Guido Pärnits: Eestis on liiga palju vaeseid inimesi. Laenuraha peaks kasutama õpetajate palkadeks

Ülemiste keskuse juht ja üks Ülemiste Cityt haldavate firmade omanikke Guido Pärnits on igati oma isa poeg. Ka tema, nagu hiljuti lahkunud Ülo Pärnitski, on seda meelt, et me peaksime Eestisse tooma nii targa töö tegijaid kui ka lihtsamate ametite täitjaid. Tallinna suurim, Ülemiste kaubanduskeskus laieneb taas, ehkki Pärnits on pealinna kaubanduskeskuste rohkuse pärast mures.