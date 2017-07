Guru matemaatiliselt: ärge kunagi mängige loteriid! Võiduvõimalusi saab parandada

USA äriajakiri Forbes kirjutab, et et matemaatiliselt võttes, ärge kunagi mängige loteriid.

Kes on loetriid mänginud, unistavad ikka suurtest võidetud rahanumbritest. Mitte ainult! Ostan maja. Lähen perega ümbermaailmareisile. Annetan. Maksan laenud ära. Söön iga päev elu lõpuni lemmikšokolaadi, kirjutab Forbes.

Enamus inimesi ei näe muidugi kunagi sedagi raha, mis on kulutanud loteriile, kuid ikka on mõnus mõelda, et Powerballi lotoga võidetakse 700 miljonit dollarit.

Ehk Ühendriikide õnnelikuim lotoinimene on Richard Lustig, kes on võitnud seitse suurt lotovõitu ja on täiustanud oma mängustrateegiat vigadest õppides. Ta on isegi kirjutanud raamatu õppige kuidas suurendada loteriiga mängides oma võiduvõimalusi.

Siin on viis tema soovitust võiduvõimaluste parandamiseks:

1. Ära kasuta pliks- plaks süsteemi.

Kuigi tundub, et kõikidel numbritel on võrdsed võiduvõimalused, on osadel numbritel paremad võimalused.

2. Mine sünnipäevadest kaugemale.

Lai valik on oluline. Kui kasutad pidevalt sünnikuupäeva ja aastat ( nagu suurem osa inimesi teeb), piirad sa end väga väheste numbritega. Oluline on ka suuremate numbrite valimine.

3. Ära vaheta numbreid.

Kui oled head numbrid kindlaks määranud, ära neid vaheta, mängi nendega iga kord. Kui ostad rohkem kui ühe mänguvälja, kasuta erinevatel mänguväljadel erinevaid numbreid.

4. Ole mängides järjepidev.

Ära kunagi jäta ühtegi loosimist vahele. Ehk kui loosimised on igal kolmapäeval, siis mängigi igal kolmapäeval.

5. Mõista juhust, kuid tea oma piire

Suuremate panustega on suuremad võiduvõimalused, kuid anna endale aru, et mängida saad ainult selle summaga, mille kaotamist sa võid endale lubada.