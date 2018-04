Guru õpetab: lihtne trikk kuidas 115 dollarist teha 400 000 dollarit

Maailma esirikaste sekka kuuluv Warren Buffett näitlikustas väga lihtsalt kuidas kannatlik olles oleks saanud kasvatada väikese rahasumma suureks.

Guru rääkis, et USA oli sisenemas teise maailmasõtta, kui tema poisikesena tegi oma esimese aktsiaostu.

„Ostsin esimest korda aktsiaid 11-aastasena,“ meenutas ta. „See oli esimeses kvartalis 1942 varsti peale Pearl Harbori rünnakut. Kulutasin aktsiatele 114,75 dollarit. Kui ma oleks pannud need 114 dollarit USA aktsiaindeksisse S&P 500, raha seal hoidnud ja reinvesteerinud saadud dividendid... mis te arvate, palju see oleks täna väärt,“ küsis ta.

10 000 dollarit? 75 000 dollarit, kirjutab finance.yahoo.com. Seda on liiga vähe.

„Õige vastus on umbes 400 000 dollarit,“ vastas Buffett ise. „Nii palju sai ühe inimese eluajal teenida börsil. See on Ameerika. USA majandus annab igale investorile tohutu tagantuule.“

Muidugi pole kerge investeeringu juurde jääda. Lisaks tõusudele on börsidel ka languseid.

„Selle aja jooksul tuli ette ka palju kordi kukkumisi,“ meenutas ta. „Inimesed sattusid paanikasse. Uudiste pealkirjad olid kohutavad. Tundus, et sõtta astudes me selle ka kaotame. Kuid see on Ameerika võimas majandusmasin, mis on töötanud alates aastast 1776 ja jätkab tööd.“