Haabersti remmelgasaaga: keskkonnaamet kummutab Ernitsa väiteid

Peeter Ernits heidab linnavõimule ette Haabersti ristmiku ehitamist kaubanduslikel eesmärkidel, Tallinna keskkonnaameti juht Relo Ligi vaidleb vastu.

Peeter Ernits süüdistab Tallinna keskkonnaameti juhti, Haabersti ristmiku keskkonnamõju hindamisest loobumises mullu ning kaubandusettevõtete huvide eelistamises üle kohalike elanike huvide.

„Projekt kooskõlastati ümberkaudsete kaubandusettevõtetega, kuid mitte elanikega,” sõnas Ernits.

Keskkonnaameti juhi Relo Ligi sõnul ei tehtud keskkonnamõju hindamist eraldiseisva aruandena, sest see oli juba hinnatud.

„Keskkonnamõju hindamise aruannet ei olnud vajalik koostada seetõttu, et projekti elluviimisega kaasnev keskkonnamõju on varasemalt hinnatud mitme planeeringu ja projekti koosseisus,” ütles Ligi. Tema sõnul on aruanne 2010. aasta Haabersti linnaosa üldplaneeringus ning 2007. aastal koostatud sadamate ja maismaaühenduste rajamise projektis.

Ligi lisas, et Haabersti ristmiku projekti eesmärk on eelkõige liiklusohutuse parandamine - uus ristmik peaks muutma liiklemise turvalisemaks jalakäijatele, kergliiklejatele ja autojuhtidele.