Häädemeeste vald pöördumises valitsusele: uuringuid võib teha, aga tselluloositehase eriplaneering tuleb lõpetada

Ann-Marii Nergi RUS 7

Tartu linnavolikogu istung tselluloositehase rajamise teemadel Foto: Anni Õnneleid

Häädemeeste vallavolikogu saatis eile valitsusele pöördumise, milles ütleb, et ei soovi Est-Fori puidurafineerimistehase eriplaneeringuga edasi minekut. Volikogu esimees Andrus Soopalu sõnul ei ole neil midagi tehase rajamiseks vajalike uuringute tegemise vastu. Küll aga on nad eriplaneeringu vastu, sest see võtab kohalikelt kaasarääkimisõiguse.