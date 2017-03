HÄÄLETA! Vali oma lemmikkujundus Balti 2-eurosele juubelimündile

Tänasest algab internetis hääletus, kus Eesti ja teiste Balti riikide elanikud saavad valida Balti riikide 100. aastapäeva puhul vermitava 2eurose mündi ühise kujunduse.

Mündikujunduskonkursi veebihääletusel osaleb kuus kavandit, millele saavad oma hääle anda nii Balti riikide elanikud kui ka nende sõbrad kogu maailmast.

Eesti Pank kutsub kõiki Eesti inimesi hääletama oma lemmikkujunduse poolt ja osalema auhindade loosimisel SIIN.

Hääletada saab kuni 5. aprilli keskööni.

Iga inimene saab oma hääle anda ainult ühe korra. Pärast lemmikkujunduse väljavalimist tuleb nõustuda konkursi tingimustega ja hääletada. Juhime tähelepanu, et hääl läheb arvesse ainult siis, kui osaleja kinnitab oma valiku meiliaadressile saadetud lingi kaudu: selleks tuleb klõpsata linki, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud meiliaadressile.

Kõikide hääletajate vahel, kes on täitnud registreerimisvormi, loositakse pärast hääletamise lõppu 100 auhinda. Auhinnaks on sünnipäevamünt ja iga võitja saab ühe mündikaardi Eesti, Läti ja Leedu 100. aastapäevale pühendatud 2eurose mündiga. Auhinna saab kätte pärast müntide emiteerimist 2018. aasta alguses.

Interneti teel toimuvale rahvahääletusele valis iga Balti riigi keskpanga kokku kutsutud žürii kaks kujunduskavandit ehk hääletusel on kaks Eesti, kaks Läti ja kaks Leedu mündikavandit. Hääletusel on need anonüümselt ja kavandite autorid avaldatakse koos võidukavandi väljakuulutamisega 11. aprillil. Samas avaldatakse ka loosiauhindade võitjate nimed.

