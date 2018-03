Hääletus tehtud: Nordea peakontor kolib üüratu pangamaksu eest Helsingisse

Nordea tänane investorite üldkoosolek otsustas 96,9% hääleenamusega, et ettevõtte peakontor kolib oktoobris Helsingisse.

Arutelu panga peakontori asukoha üle oli pigeline. Rootslased kritiseerisid otsust ning soomlased vaikisid, kirjutab Helsingin Sanomat. Ettepaneku läbimiseks oli vaja 66% üldkoosoleku häältest, kuid tulemuseks oli 96,9%.

Eelmise aasta märtsis ütles Nordea kontserni juht Casper von Koskull, et pank kolib valitsuse pangamaksu kava realiseerudes oma peakontori suure tõenäosusega Rootsist ära. "Ma olin kavandatud maksust kuuldes üsna šokeeritud. Me olime juba varem öelnud, et kõrged maksud teevad meid murelikuks," ütles von Koskull

Nordea arvutuste kohaselt tõstaks kavandatud maks kulusid 2016. aasta 0,5 miljardilt 2019. aastal 5,5 kuni 6 miljardi Rootsi kroonini.

Ettepanekule andis ka kinnituse mullu sügisel toimunud nõukogu istung, mille järel ettevõte teatas, et Rootsi regulatsioonid ei vasta Nordea Põhjamaade ja rahvusvahelistele turgudele suunatud struktuurile ning Soome kolimine annab ettevõttele paremad võimalused Euroopa partneritega suhtlemisel.

Samas selle aasta alguses teatasid tuhanded Rootsi väikeaktsionäride organisatsiooni liikmed, et on vastu plaanile viia panga peakontor Stockholmist minema.

Aktsionäride ühenduse juht Joacim Olsson ütles, et Nordea kiirustab otsusega. Tema sõnul võib olla kulude kokkuhoid Rootsist Soome kolimisel olla oodatust väiksem, kuna Rootsit võidakse sundida muuta oma nõuded pankadele vähem karmiks, et viia need samale tasemele teiste riikidega.

„Me ei kahtlegi, et Rootsi maksusüsteemi ja praegust Soome oma võrreldes on ideel majanduslik mõte,“ ütles ta. „Kuid pikemas perspektiivis võib see olla lühinägelik.“