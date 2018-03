Haapsalu järelmaksuettevõte sai põntsu. Versobanki saaga tõttu ei tööta 11 000 Liisi järelmaksukaarti

Liisi kaardi kasutamine on peatatud seoses meie partneri Versobanki tegevusloa tühistamisega, teatab Liisi.ee oma kodulehel.

“Kinnitame, et AS Koduliising ei ole kuidagi seotud seadusenõuete rikkumistega, mis on Versobanki tegevusloa tühistamise põhjuseks,” teatas järelmaksu pakkuja. “Liisi tegeleb intensiivselt alternatiivi otsimisega, et kõik kliendid saaksid peatselt uuesti kaarditoodet kasutada. AS Koduliising jätkab kõikide teiste toodete pakkumist ja soovitab kaardiomanikest klientidel kasutada ostude finantseerimiseks Liisi järelmaksu.”

Kui müüja ei ole Liisi partner siis paluge ostu sooritamiseks arvet, esitage see meile ja saame Teile arve alusel vormistada järelmaksu, püüab ootamatusse olukorda sattunud ettevõte lleida kiireid lahendusi.

Versobanki teatel on väljastatud umbes 11 000 Liisi kaarti.