Haapsalu läheb Peterburi venelasi külla meelitama

Täna varahommikul sõitis Haapsalust Venemaale bussitäis linnaametnikke ja turismirahvast, et tutvustada Peterburis kuurortlinna tänavusi plaane, kirjutab Lääne Elu.

„See aasta on esimene kord, kus oleme Eesti Jaani kirikus,“ ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Varem oleme olnud hotellis Ambassador, aga otsustasime seekord kiriku kasuks, sest on Eesti Vabariik 100 ja kirik on Eestiga seotud, pealegi kesklinnas.“

Kirikus tutvustavad oma suveüritusi Haapsalu, Kuressaare ja Pärnu ning Eesti Kontsert. „Eks räägin kõigest, mis tulema hakkab alates HÕFFist ja lõpetades Nostalgiapäevadega,“ ütles linnapea. „Tahame teadvustada, et Eesti kuurordid ootavad ka turiste Venemaalt.“