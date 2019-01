Haapsalu linnafirma juht pääses varguse kahtlusest

Prokuratuur kahtlustas Lõpsi selles, et too omastas osa summast, mille Haapsalu Linnahooldus sai 2017. aastal Metsakalmistu kõrval tehtud raiest saadud männipalkide müügist, kirjutab Lääne Elu.

Lõps nentis, et kahtlustuses esitatud info saab pärineda vaid isikult, kes pääseb ligi Haapsalu Linnahoolduse dokumentidele. Tema hinnangul on tegemist pahatahtliku valekaebusega, mille tulemusena on tema ja ta lähedaste elu aasta jooksul ruineeritud.

Veokihanget, mille puhul heidetakse Lõpsile ja linnavolikogu liikmele Riho Lepale ette riigihanke reeglite rikkumist, uurib prokuratuur edasi.