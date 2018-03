Haapsalu Linnamajanduse juht kaotas töö. Kas põhjuseks on erakondlik kuuluvus?

Haapsalu Linnamajanduse ASi nõukogu otsustas välja vahetada senise juhi Urmas Koppe, kes kahtlustab, et põhjuseks on tema erakondlik kuuluvus, kirjutab Lääne Elu.

„Neljapäeval, 15. märtsil sain meili, et 16. märtsil on nõukogu koosolek, kus on arutlusel juhatuse liikme lepingu lõpetamine,” rääkis Urmas Koppe. „Kui reedel koosolekule läksin, ei öeldud, mis ma valesti teinud olen.”

„Sain aru, et olen mittesoositud isik ja tegin ettepaneku, et võin lahkuda,” ütles Koppe. „Nõukogu oli häältega kaks ühe vastu seda meelt, et kutsuda mind ametist tagasi.”

Loe pikemalt Lääne Elust.