Haapsalu raudtee ehitusel ongi kriips peal? Ettevõtjad läksid riigi vastu kohtusse, ministeerium nõudmistele järgi ei anna

"Kohus on andnud tähtaja kuni 18.05.2018, et MKM ja raudteetammi omanik otsiksid võimalust vaidluse kohtuväliseks lõpetamiseks. Raudteetammi omanik on huvitatud kohtuvälisest kokkuleppest kuivõrd ei soovi takistada Riisipere-Turba raudteelõigu taastamist," kinnitas Jõks Ärilehele. Küll aga tundub seis olevat selline, et MKM ja Haapsalu ärimehed kokkuleppele ei saa ning aeganõudva kohtuvaidlusega hakkavad venima ka raudtee esimese etapigi ehitusplaanid.

Nimelt vastas MKM omalt poolt, et nad ei näe mingit põhjust, miks ministeerium peaks vaidluses järgi andma. "MKM on alati eelistanud ja eelistab ka edaspidi kohtuväliseid lahendusi. Antud juhul on küsimus, et MKM on teinud keelduva otsuse seada vaidlusalusele maale hoonestusõigus OÜ Taavi kasuks. Me ei näe selleks õiguslikku alust ega otstarbekust olukorras, kus riigikogu otsuse alusel on valitsus andnud ülesande Eesti Raudteele Turba-Riisipere uue raudtee ehitamiseks," edastas MKMi avalike suhete juht Rasmus Ruuda.

Loe veel

"Eesti Raudtee ei saa aga raudteed ehitada, kui tal puudub selleks vajalik hoonestusõigus, seetõttu oleks ebamõistlik seada kolmanda isiku kasuks hoonestusõigus raudtee ehitamiseks vajalikule maale. Nii hoonestusõiguse taotluse menetluses kui kohtule vastuses on MKM kõiki neid asjaolusid selgitanud, sh andnud OÜ Taavile ära kuulamise printsiibist võimaluse anda omapoolseid selgitusi taotluse menetlemisel. OÜ-d Taavi MKM-i selgitused kahjuks aga ei rahuldanud."

Vaidlus riigiga on tulenenud sellest, et valitsus tahab ehitada Haapsalu raudteed esimeses etapis Riisiperest Turbani, mis maksaks 8 miljonit eurot. Raudteelõigul planeeritavad tööd teostatakse selliselt, et hiljem oleks võimalik suurte ümberehitustöödeta raudteed Haapsalu suunas edasi ehitada. OÜ Taavi erastas aga 52 kilomeetri pikkuse raudteelõigu aastal 1997 hinnaga 5200 krooni. Väidetavalt on nüüd firma küsinud raudteest järelejäänud muldkeha eest ministeeriumilt 2 miljonit eurot, Aarne Taal seda aga ei kinnitanud.