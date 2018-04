Haapsalu raudtee omanikud kaebavad minister Kadri Simsoni kohtusse

Vaidlus riigiga on tulenenud sellest, et valitsus tahab ehitada Haapsalu raudteed esimeses etapis Riisiperest Turbani. Raudteelõigul planeeritavad tööd teostatakse selliselt, et hiljem oleks võimalik suurte ümberehitustöödeta raudteed Haapsalu suunas edasi ehitada. OÜ Taavi erastas aga 52 kilomeetri pikkuse raudteelõigu aastal 1997 hinnaga 5200 krooni. Väidetavalt on nüüd firma küsinud raudteest järelejäänud muldkeha eest ministeeriumilt 2 miljonit eurot, Aarne Taal seda aga ei kinnitanud.

Majandusministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütles, et MKM ei kommenteeri poolelioleva kohtuvaidluse detaile, eriti kui menetlusse võtmise kohtumäärust, kaebuse sisu ega vastavaid materjale pole MKM-ile veel saadetud. "Kuid võime siiski kinnitada seda, et küsimus pole selles, et riik oleks taganenud soovist põhjendatud kulud hüvitada. Paraku on väga erinevad osapoolte arusaamad võimaliku hüvitise põhjendatusest ja selle suurusest, riik kindlasti ei saa kulutada maksumaksja vahendeid õigusliku aluseta ning ilmselt kohtuasjas selgitatakse muuhulgas ka viidatud vaidlusalused õiguslikud aspektid," selgitas Tatter.