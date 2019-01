Haapsalu raudtee otsus jääb järgmisele valitsusele

Kuuekilomeetrise Riisipere-Turba raudteelõigu maksumus on kaheksa miljonit eurot ja selle tööd kestavad novembrini, nii et juba tänavu detsembris saab Tallinnast Turbani rongiga sõita.

Turba pole aga tõmbekeskus, kuhu raudtee rajamine oleks eesmärk omaette - kaugemaks eesmärgiks on ikkagi Haapsalu raudtee taastamine.

"Turbas elab ca tuhat inimest, selles suhtes täiendavad reisijad on sealt Elronile kindlasti tulemas. Mis puudutab edasist, siis loogiline oleks ta muidugi viia Haapsaluni - siis me räägiksime juba arvestatavast reisijate hulgast, kes tuleksid raudteele," ütleb Eesti Raudtee juhatuse liige Erik Laidvee.

"Kõik uuringud näitasid, et mõistlik ongi taastada raudtee Haapsalu suunal kaheetapilisena ja esimene lõik Turba suunal on kiiresti tasuv investeering. See on siis kõige lühem lõik, aga samas väga tugeva reisijate arvuga lõik," lisab majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson (KE).

Raudtee pikendamine Turbast Haapsaluni läheks maksma 70 miljonit eurot ja sellesse summasse ei ole arvestatud muldkeha väljaostmist ja tõenäoliselt lisanduvaid ettenägematuid töid. Kuid poliitilist otsuse selleks investeeringuks jätab valitsus uuele valitsusele.

