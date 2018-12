Haapsalu vaidles RMKga metsa raiumise pärast

Tüli sai alguse sellest, et RMK tegi sel kevadel Valgeväljal lageraiet 4,5 hektaril, kus maha võeti 1,5 hektarit kaasikut, 1,5 hektarit männikut, hektar kuusikut ja pool hektarit lepikut. Haapsalu aselinnapea Helen Rammu ütles mai algul Lääne Elule, et RMK isegi ei teavitanud linnavalitsust, kuigi raius metsa, mille kohta kehtis Ridala üldplaneeringus seatud lageraiekeeld.

RMK Läänemaa metskonna metsaülem Tanel Ehrpais ütles, et ei osanud oodata, et Valgevälja lageraiega probleem tekib. „Linna ümbruses on palju küpset metsa, mida tuleb maha võtta ja uus mets asemele istutada, et oleks metsa ka tulevikus,” märkis ta.

