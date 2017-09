Haapsalus oli rongiühenduse mälestusõhtu

Riisipere-Haapsalu endine raudteeliin Foto: Priit Simson

Juba seitsmendat aastat kogunesid Haapsalu raudteejaama inimesed, kes on veendunud, et Haapsalu raudtee tuleb taastada ja kellest paljud on ise unistuse täitumiseks kulutanud lugematu arvu tunde, linnavalitsuse, maavalitsuse, ministeeriumide ja ametite uksi ning ka raha, kirjutab Lääne Elu.