Haigekassa juht on vähiravifondi püsitoetaja: aitäh kõigile inimestele, kes ulatavad oma abikäe nendele, kelle ravi täna veel haigekassa ei rahasta

"Eelmisel aastal olid meil pingsad ja põhjalikud läbirääkimised konkreetselt mitme uue vähiravimi hüvitamiseks, mis on alates jaanuarist inimestele kättesaadavad: kaugele arenenud melanoom, metastaatiline neerukasvaja, hulgimüeloom, rinnakasvaja, eesnäärmekasvaja, munasarja kasvaja, leukeemia. Kuna ravimid on muutunud viimaste aastatega aina kallimaks ja neid tuleb turule aina rohkem, on vaja teha inimestele toimiva ravi tagamiseks põhjalik analüüs. Eelmisel aastal töötasime läbi 70 uue ravimi taotlust, mis tähendab järjepidevaid kohtumisi ja läbirääkimisi 20 erineva ravimifirmaga."

"Jaanuarist alates on haigekassa juures (varem sotsiaalministeeriumi juures) ravimikomisjon, kuhu kuuluvad nii patsientide kui arstide esindajad. Koos arutame ja otsime võimalusi, kuidas Eesti inimestele võimaldada kõige vajalikumaid uusi ravimeid. Sinna kuuluvad lisaks meile ja ministeeriumile ravimiamet, Eesti Perearstide Selts, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Patsientide Liit, Tartu Ülikool, Eesti Arstide Liit. Me oleme käinud ka haiglates arstidele tutvustamas võimalusi, kuidas koostöös ravimeid lisada hüvitavate nimekirja ja kuidas saame ravimeid hüvitada erandkorras. Koostöös saame muuta seda teekonda sujuvamaks," lisas Laane.

"Seni, kuni meie komisjoni töö veel kestab ja läbirääkimised ravimifirmadega õiglase hinna leidmiseks on pooleli, saame kindlasti omalt poolt rohkem panustada selgitustöösse, kuidas ja miks meie poolt ravimite hüvitamine nii on korraldatud. Meie tänane korraldus on välja töötatud just selleks, et kõikidel patsientidel oleksid võrdsed võimalused raskele haigustele vastu seista. Kui inimesed seda ei tunne, siis peame omalt poolt rohkem vaeva nägema, et neile oma põhimõtteid selgitada ja tagada turvatunne ka meie poolt."

"Ma usun, et me oleme viimased 7 kuud liikunud õiges suunas. Suheldes ühiskonnaga oluliselt rohkem, mitte läbi vastandumise vaid koostöö. Tehes läbipaistvaid otsuseid ning panustades läbirääkimistesse ravimitootjatega - nii saame lõpptulemusena ravida rohkem meie inimesi. Aitäh kõigile Eesti inimestele kes läbi Kingitud Elu fondi ulatavad oma abikäe nende inimesteni, kelle ravi täna veel Haigekassa ei rahasta," ütles Laane

Kõik ilus. Aga endiselt ei ole vähiravifondi, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad veel ühe laua taha kokku saanud. Ehkki minister Jevgeni Ossinovskiga oli sellest juttu oktoobris 2017. aastal.