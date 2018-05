Haigekassa juht pooldab ravikindlustust, mis teeks vahet neil, kes hoiavad ja kes rikuvad oma tervist

Haigekassa juhi Rain Laane sõnul oleks diferentseeritud ravikindlustusmaks hea idee, mis teeks vahet inimestel, kes hoiavad ja kes rikuvad oma tervist. Samas tunnistab ta, et idee teostamine oleks hetkel keeruline ning tervislikumat käitumist saab reaalsuses juurutada teiste meetmetega, näiteks kaotades sporti toetavatelt ettevõtetelt erisoodustusmaks.

Rain Laane rääkis KPMG aastakonverentsil, et üks olulisimaid õppetunde uues ametis on olnud see, et asju ei saa lihtsalt läbi suruda. „Arvasin oktoobris haigekassa juhiks tulles, et asju on võimalik muuta juba 1. jaanuariks. Mulle tehti selgeks, et on, aga aastaks 2019 või 2020,” rääkis ta. „Sarnaselt pakkusin ajakavades välja plaane kolmeks, kuueks või üheksaks kuuks, kuni nõukogu ütles, et võta ajatelg välja ja vaata sellele nüüd realistlikult otsa,” rääkis ta.

Milline on Eesti ravikindlustussüteemi hetkeolukord?

Laane sõnul on inimeste kuvand hagekassast kohati väga negatiivne – lastakse ennast paljaks varastada ega toetata vähiravi. Tegelikult on olukord teine. „Muidugi on raha alati vähe. Ameerikas kulub tervishoiule 17% SKP-st. See tuleneb sellest, et kui sa õpid arstiks, siis stardipositsioonis on su pangakonto 500 000 dollarit miinuses. Euroopas on see protsent 9-10. Eestis on see 6-7%. Me oleme läbi aastate olnud superefektiivsed,” rääkis ta.

Kuhu raha läheb?