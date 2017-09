Haigekassa lõpetab lepingu topeltarveid esitanud Niine nahakliinikuga

Haigekassa lõpetab Niine Nahakliinikuga lepingu poolte kokkuleppel ning haigekassale esitatud andmete korrektsust saab edasi uurida politsei.

"Tänaseks on suurem osa Niine Nahakliiniku kontrollist lõpetatud, kontrollakt raviasutusele on vormistamisel. Lisaks oleme kontrolli vahekokkuvõtte politseile edastanud," ütles haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg.

Kontrollis kasutati kahte erinevat kontrollimeetodit. "Esiteks küsisime partnerilt tasulise teenuse ja ravijärjekorra andmeid, et võrrelda neid haigekassa andmebaasis olevate raviarvete infoga. Vastavalt õigusaktidele peab haigekassa lepingupartner pidama eraldi järjekorda haigekassa poolt hüvitatavatele raviteenustele ja kliiniku enda tasulistele teenustele."

Läbi vaadatud dokumentide maht oli väga suur, mistõttu võttis ka kontrolli läbi viimine ja järelduste tegemine aega, osaliselt on tegevused veel käimas. "Kontrollisime kolme aasta perioodi raviarveid ja järjekordade aruandeid alates aprill 2014 kuni mai 2017. Valdava enamuse patsientide puhul näitasid dokumendid, et tasulisi teenuseid ja haigekassa poolt hüvitatavaid teenuseid oli osutatud erineval ajal ehk et mitte sama ravijuhu raames," rääkis Hinsberg.

Paarsada raviarvet olid sellised, kus haigekassale esitatud arve kuupäev ning inimesele esitatud tasulise arve kuupäev ühtisid – nende osas toimub täiendav uurimine.

"Teiseks kontrollisime meie poole pöördunud inimeste kaebuseid. Inimestelt tulnud individuaalsete pöördumiste osas oleme läbi vaadanud 90 pöördumist, kus inimesed olid teadlikult käinud tasulisel vastuvõtul ning kliinik ei olnud neid ka informeerinud võimalusest saada nahaarsti teenust haigekassa kindlustuse alusel. Sellegipoolest oli kliinik esitanud ka haigekassale arve."

"Kõikide nende juhtumite puhul ei olnud need inimesed registreeritud haigekassa poolt hüvitavate teenuste järjekorda, teenust oli osutatud tasulise vastuvõtu käigus. Seega oli haigekassale arve esitamine alusetu, mistõttu oleme esitamas asutusele 3400 euro suuruse nõude 96 raviarve osas. Et inimeste kaebusi on laekunud jooksvalt suve jooksul, on menetluses veel pöördumisi," tõdes ta.

Kontroll ei ole veel läbi

"Kontrolli lõpliku kokkuvõtte saame valmis orienteeruvalt kuu pärast. Küll aga saab juba täna öelda, et kliiniku poolt meile esitatud andmetes on vastuolusid ja osad andmed on ebakorrektsed. Kliinik ei ole pidanud korrektselt eraldi järjekorda tasulistele teenustele ja haigekassa hüvitatavatele teenustele," ütles Hinsberg.

"Niine Nahakliinikuga lõpetatakse poolte kokkuleppel leping ning meile esitatud andmete korrektsust saab edasi uurida politsei."

Ebakorrektsete andmete esitamist ja järjekordade pidamist uurib haigekassa veel edasi. "Me viime veel sel poolaastal läbi kogu ambulatoorse dermatoveneroloogia ehk nahaarsti vastuvõtu eriala analüüsi ja ravidokumentide kontrolli 2018. aasta esimesel poolaastal," sõnas ta.

Nahakliiniku juht Raul Niin: alates uuest aastast on Niine Nahakliiniku kõik teenused tasulised

“Selleks, et alates praegusest oleks Niine Nahakliiniku raviteenuste pakkumine kõigile üheselt mõistatav ja selge, oleme koostöös haigekassaga otsustanud lõpetada kehtiva lepingu 30. septembril 2017. Tänase seisuga juba meie kliinikus haigekassa ravijärjekorras olevate patsientide teenindamiseks sõlmime septembri jooksul uue lepingu, mis kehtib kuni 31.12.2017,” sõnas Niine Nahakliiniku tegevjuht Raul Niin.

“Rõhutan siinjuures, et haigekassa hüvitab endiselt vaid haigekassa järjekorras vastuvõtule registreerunud vastuvõtu ja esmase konsultantsiooni ning haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olevad teenused. Kui patsient soovib kogu keha nahauuringut, mida meie kliinik teostab dermatoskoopilise uuringuga, siis seda haigekassa ei hüvita,” rõhutas Niin.

Niine Nahakliiniku juht sõnas täiendavalt, et alates 2018. aastast on kliinik ja haigekassa otsustanud lepingulise suhte lõpetada ehk alates uuest aastast on Niine Nahakliiniku kõik teenused tasulised. “Ühelt poolt muudab see raviteenuse osutamise patsiendile selgemaks ja tuleb vastu ka viimaste kuude avalikule ootusele, teisalt on meil aga kurb tõdeda, et me ei saa ravikindlustatud patsientidele kvaliteetset eriarsti konsultatsiooni enam kompenseerida,” sõnas Niin.

Haigekassale esitatud alusetud arved ja nahakliiniku juhi järjepidev eitamine

"Pealtnägija" paljastas selle aasta mais, kuidas Tallinnas tegutsev Niine nahakliinik kirjutas tasuliste visiitide eest arveid ka haigekassale, olgugi, et raha klientidelt oli juba saadud. Lepingu järgi peaks Niine nahakliinik andma välja 7000 tasuta aega aastas, aga reaalselt antakse vaid 120. Sama raha võetakse maksvate klientide arvel fiktiivselt haigekassalt.

Eesti Päevaleht töötas läbi pärast „Pealtnägija” saadet Facebookis avaldatud üleskutsele tulnud tagasiside. Esiteks sai selgeks pettuse mastaap. Ainuüksi inimeste seni saadetud arvete põhjal on Niine nahakliinik esitanud haigekassale üle 4000 euro eest alusetuid arveid. Seejuures rõhutasid eranditult kõik pöördujad, et nad käisid teadlikult tasulisel vastuvõtul, sest haigekassa vastuvõttude järjekord olevat ulatunud üheksa kuuni.

Sadakonna inimese arvetest ja pangaväljavõtetest hoolimata eitas nahakliiniku juht Raul Niin topeltarvetega patustamist, ent ei pidanud taas vajalikuks rääkida tasuliste visiitide eest haigekassale esitatud arvetest. Siiski tõdes ta, et praegu käiva siseauditi käigus on nad tuvastanud mõningaid küsitavusi ühe arsti tegevuses. Ta märkis, et neile laekus hiljuti teave, mille kohaselt olevat sama arsti varasemadki tööandjad leidnud tema töös sarnaseid rikkumisi.