Häkaton "Looming ettevõtlusesse" tuleb Narva

Loov Eesti+Maa programmi raames ellu kutsutud järjekorras teine TeamLab@IdaViru “Looming ettevõtlusesse” toimub 20-22.04 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (IVKHK) Narva kutseõppekeskuses.

TeamLab on 48-tunnine töötuba, mille siht on innovaatiliste äriideede arendamine, meeskondade moodustamine, prototüüpimine ja ärimudeli loomine.

Üritusele on oodatud erinevate valdkondade loomeinimesed, käsitöölised, tudengid, disainerid, ühiskonnaaktivistid, ettevõtjad ja kõik teised huvilised, et kogenud mentorite juhendamisel luua uusi loovaid lahendusi, ühendades omavahel käsitööd ja ringmajandust.

“Tänane Euroopa liigub üha pikemate sammudega ringmajanduse suunas ja pikas perspektiivis on eesmärgiks jäätmevaba ühiskond. Nn zero-waste mudel ei tähenda siiski mitte null-jäätmeteket, vaid seda tuleb mõista eelkõige jäätmete ladestamise lõpetamise ja tekkivate jäätmete uuesti materjalina ringlusse suunamisena,” räägib ringmajandusest jäätmekäitluse ekspert (PhD) Jana Põldnurk.

Ta lisab, et ringmajanduse tõhus elluviimine eeldab panust ja teadlikkuse tõusu nii jäätmetekitajate kui ka potentsiaalsete ringlussevõtjate ehk teisese toorme kasutajate poolelt, samuti uute kogumisskeemide arendamist ja teisese toorme väärtustamist.

Kahe päeva jooksul lahendavad osalejad ülesandeid järgmistes valdkondades:

* Moedisain - Kuidas kasutada kvaliteetseid lõikejääke moedisainis

* Aksessuaarid - Kvaliteetsete materjalide kasutamine aksessuaaride tegemisel

* Käsitöö - Erinevate materjalide kasutamine kingituste ja suveniiride tegemisel

Loe veel

* Sisekujundus - Kangaste kasutamine sisekujunduses

* Reklaammaterjalid - Näiteks reklaam t-särkide taaskasutamine

Osaleda võib nii olemasoleva idee ja meeskonnaga kui ka sooviga leida idee või tiim. Idee autoril on võimalik kokku panna n-ö ideaalne meeskond, kus on esindatud just tema tooteprojektile vajalikud inimesed ning kogenud mentorite käe all ideed lihvida. Meeskondades osalemine pakub aga värsendavaid väljakutseid nendele, kellel oma idee veel valmis pole.

Reedel tutvustatakse ideid ja luuakse meeskonnad, laupäeval arendatakse tooteid ja teenuseid ning keskendutakse ärimudeli loomisele. Viimasel päeval ehk pühapäeval toimub ideede esitlemine meeskondade poolt, nende hindamine ja viimases etapis valitakse välja parimad ning antakse üle auhinnad.

Rohkem infot ja ürituse ajakava on leitav Loov Eesti pealehelt ja aadressil inidaviru.ee

Ürituse korraldajad on Loov Eesti, Ida-Viru Loomemajanduskeskus ja Textileinventory. TeamLab on osa “Loov Eesti+Maa” programmist, mida toetavad EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, Briti Nõukogu ja Euroakadeemia.