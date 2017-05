Hakkab pihta: laupäeval toimub miljarditehase vastu esimene meeleavaldus

Kodanikuaktivistid ühendusest Eesti Metsa Abiks protestivad sel laupäeval Tartust raekoja platsil Emajõe äärde kavandatava miljarditehase vastu, mis peaks saama Eesti suurimaks ühekordseks investeeringuks ja mida plaanib ehitada Est-For Invest OÜ.

"Viimased pool aastat on kasvav osa Eesti rahvast ägedalt kehtiva metsanduspoliitika vastu protesteerinud, avaldades seisukohta, et metsade uuendamise sildi all hävitatakse häbitult kohalikke põlismetsi ning liigirikkust. Valitsus keeldub ühiskonna ja ökoloogide probleemi tunnistamast, soosides seninägematult suure toormevajadusega tehase rajamist, ehkki puidutööstuse selline arengusuund on ühiskonna praeguste ootustega täielikus vastuolus," kirjutab pöördumises Eesti Metsa Abiks koordinaator Linda-Mari Väli.

Laupäeval kell kolm kogunevad tehase vastased kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) üleskutsel Tartu raekoja platsile, et üheskoos üleraiumise all ägavate Eesti metsade eest seista. "Tehase kavandajad, eesotsas Est-For Investi projekti juhtide Margus Kohava ja Aadu Polliga, on öelnud, et kavandatav tehas ei mõjuta meie metsade raiumist, kuna 1/3 vajaminevast puidust toodaks Lätist ning 2/3 saadaks Eesti ümarpuidu ekspordi arvelt. Sellegipoolest näevad kodanikud tehase rajajate jutus vastuolu, sest tööstuskompleksi ainuvõimaliku asukohana näevad investorid Emajõe-äärset Lõuna-Eesti piirkonda. Kohava ja Polli on toonud sellise asukohavaliku põhjenduseks nii Põhja-Läti ürgmetsade lähedalolu kui ka ümbritseva toormevaru, selline arutluskäik näitab aga, et Emajõe-äärsed majandusmetsad on tehase rajamisplaani sisuliselt sisse kirjutatud."

Eile algatas valitsus tehase osas eriplaneeringu.