Häkkerite esivaenlane: Eesti e-riik on suurepärastes kätes. Firmad peaksid riigile tasuta lahendusi pakkuma

Tallinnas Tammsaare tee ääres asub tagasihoidlik kolmekorruseline hoone, mille alumise korruse on hõivanud spordipoed. Ülemistel korrustel võtab kontoripinda aina juurde Guardtime. Tegemist on Eesti firmaga, mis tegeleb andmete kaitsmise baasteemaga - kuidas tuvastada kiirelt häkkimisi ja andmete muutmist. Äsja toimus nende kontoris Euroopa küberturvalisuse organisatsiooni kõrgetasemeline kokkusaamine, kus oli kohal 40 Euroopa küberturvalisuse tipptegijat. Guardtime’i president Martin Ruubel on üks selle organisatsiooni aseesimehi. See näitab, kui oluliseks on Guardtime saanud. Ruubeli sõnul algab varsti hull aeg, sest paljud riigid soovivad Eesti eeskujul oma andmesüsteemides plokiahela kasutusele võtta. Just siin on Guardtime maailmas number üks. Küberturvalisus on Eestis kuum teema. Ruubel kinnitab, et oleme kindlates kätes. Järgmine kord, kui ta idufirma teeb, soovib ta just riigisüsteemist töötajaid saada.