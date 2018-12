Häkkimiskahtlus saatis Twitteri aktsia langusesse

Sotsiaalmeediaplatvorm teatas, et uuris turvaviga, mis avalikustas klientide andmed ja avastas klienditoe foorumis kahtlase liikluse. Ettevõtte sõnul pärines suur osa liiklusest Hiina ja Saudi Araabia IP-aadressidelt, kirjutab Reuters.

„Kuigi me ei saa täielikult kinnitada eesmärke või kes selle taga oli, siis on võimalik, et mõned nendest IP-aadressidest on seotud riigi poolt toetatud tegelastega," seisis Twitteri blogis.

Twitteri aktsia tegi viimase kahe kuu suurima languse.

Hiina valitsus on pidevalt eitanud seotust häkkimise või muude rünnakutega internetis ning on öelnud, et tahab sellisele tegevusele lõpu teha.

Kasutajate andmed avalikuks teinud turvaviga parandati 16. novembril, teatas Twitter.