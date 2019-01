Halenaljakas lugu. Tallinna linn on panga aktsionär, aga arveldada seal ei tohi

Romet Kreek romet.kreek@arileht.ee RUS

Coop panga juhil Margus Ringil pole krediidireitingut veel kaalukausile panna, et meelitada panka kohalike omavalitsuste raha. Foto: Jaanus Lensment

Tallinna linn on Eesti Ühistukapitali kaudu 5%-ga Coop panga aktsionär ning kaaluks seal arveldamist, kuid see on tabu.