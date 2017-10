Hallpead austa: äsja vanglast vabanenud O.J. Simpsoni võlg on kahekordistunud, aga keegi ei tohi tema vara puutuda

Legendaarne endine NFLi staar ning mõrvasüüdistusega vangis istunud O.J. Simpson sai hiljuti rootsi kardinate tagant välja. Kahe inimese mõrv tõi mehele kaasa ka kopsaka hüvitise maksmise kohustuse. Ühe tapetu, Ron Goldmani, perele pidi ta maksma 33,5 miljonit dollarit. Mis sellest summast tänaseks saanud on?

Ärileht on ka varem kirjutanud, et perekond Goldman on sellest näinud vaid piskut. Simpson on suutnud kohustusest kõrvale hoida ning kuna ta on tänaseks pensionär, siis on temalt raha nõudmine veel keerulisem.

33,5 miljonit on intresside tõttu kasvanud väidetavalt 65 miljoniks dollariks. Ron Goldmani isa advokaat David Cook ütles hiljuti, et Simpson on maksnud kuuekohalise summa. 2014. aastal ütles Roni õde, et makstud on vähem kui protsent kogusummast.

O.J. Simpsoni NFList saadav pension on kokku miljoneid dollareid, kuid osariigi seadused kaitsevad pensionäre sedavõrd, et keegi ei tohin seda summat puudutada. Niisiis võib intress kerkida, aga pensionäri vara kallale minna ei tohi. Kui ta ise ei maksa, siis ei olegi midagi teha.