Hämmingus lugeja: kas tõesti sularahaautomaadi kaudu sissemakstud kogu raha maksustatakse?

Lugeja kaebas venekeelsele Delfile, kes kuulis sõpradelt, et sel aastal kontole sularahaautomaadi kaudu sissemaksed loetakse tuluks ja sellelt peab maksma tulumaksu. Maksu- tolliameti andmetel on see vaid osaliselt tõene.

"Hiljuti läks sõber maksuametisse, et saada selgust uue maksusüsteemi kohta,“ rääkis ta. „Ta hoiatas, et kogu raha, mis sel aastal sularahaautomaadi kaudu kontole sisse makstakse, loetakse tuluks ja maksustatakse tulumaksuga. Veel mitu inimest kinnitasid seda. Kuidas seda mõista,“ küsis lugeja.

„Kui see on tõsi, siis ma ei saa isikliku raha pangakontole maksta, kui riik võtab sellelt maksud,“ seletas ta.

Selleks, et saada teada, kas kontole sissemakstud raha maksustatakse, peab teadma tehingu olemust, et mille eest see raha laekus.

Summa on maksuvaba, kui tööandja on juba maksud maha arvanud või see on finantsabi, kingitus, vms. Seda tulu peab maksumaksja ise tuludeklaratsioonis deklareerima.

Kui aga sissemakse on osutatud teenuse eest nagu naabri muru niitmine, millelt pole makse makstud, siis see on tulu, mida tuleb tuludeklaratsioonid deklareerida.

Hoopis teine asi on siis, kui lugeja mõtles ettevõtluskontot, milline seadus jõustus 1. jaanuarist, kuid mida ükski pank klientidele ei paku. Seal läheb kogu kontole laekuv raha 20% tulumaksustamisele, mille pank peab ise kinni ja kannab maksuametile üle. Muud paberimäärimist sellise kontoga kliendile ei kaasneks, teatas maksuamet.