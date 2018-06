Hando Sutter: Eesti elektriturgu ei ole olemas, seega ei saa Eesti Energia olla monopol

Loe veel

Seetõttu ei ole ka mingisugust põhjust käsitleda Eesti Energiat elektritootmise valdkonnas turgu valitseva ettevõtjana. Ja loomulikult mitte monopolina. Eesti Energia on Põhjamaade suurte energiaettevõtetega, nagu näiteks Soome Fortum, Rootsi Vattenfall või Norra Statkraft võrreldes elektriturul väga väike tegija ja Nelja Energia omandamine seda pilti kuidagi ei muuda. Põhjamaade ja Baltikumi ühise elektrituru mahuks on ca 400 teravatt-tundi aastas, millest Eesti oma 8,5 teravatt-tunniga moodustab tühise osa. Eesti Energia elektritoodang oli 2017. aastal ligi 10 teravatt-tundi ja Nelja Energia omandamisel kasvab ca 11 TWh-ni. See tähendab, et Eesti Energia ja Nelja Energia ühine elektritoodang moodustab kogu turust alla 3%.

Veel oleks arvajatel ilmselt huvitav teada, et suure tõenäosusega sulgeb Eesti Energia tööea lõppemise tõttu järgmisel aastal rohkem põlevkivil töötavaid tootmisvõimsusi, kui Nelja Energia omandamisega taastuvenergial põhinevaid tootmisvõimsusi asemele tuleb.

Remargi korras olgu öeldud, et eelnevalt nimetatud naaberriikide energiaettevõtted on kõik riigile kuuluvad või siis riigi enamusosalusega ettevõtted. Seega ka meile pidevalt eeskujuks seatavates Põhjamaades on riigi kui omaniku roll energiaettevõtetes tavapärane.

Teiseks, väljaütlemistes on palju räägitud sellest, et tehingu jõustumisel tekib Eesti Energial monopoolne seisund taastuvenergia tootmise turul. Võin kinnitada, et sellist nähtust nagu taastuvenergia tootmise turg pole samuti olemas. Elektritootjad - olenemata sellest, kas nad toodavad elektrit soojuselektrijaamades kivisöest, põlevkivist või hüdrojaamades veest või tuuleparkides tuulest - müüvad oma toodangu valdavalt Nord Pooli hulgiturul. See tähendab, et tuuleenergia konkureerib regionaalsel turul veest toodetud elektriga, samamoodi nagu see konkureerib tuumaenergia või gaasist toodetud elektriga. Seejuures kujuneb elektri hind nii nagu igal toimival turul nõudluse ja pakkumise suhtena. Seega ei ole põhjust karta, et praegune tehing kuidagi ka elektrihinda mõjutaks.

Kolmandaks, on kõlanud ka seisukohad, et kui tulevikus hakatakse tootjatele taastuvenergiatoetusi maksma vähempakkumiste ehk oksjonite korras, tekib Eesti Energial Nelja Energia omandamise järel konkurentsieelis. Rahustan siin muresolijad maha - ei teki. Kõigil taastuvenergia arendajatel on võrdsed võimalused taastuvenergia arendamiseks. Oksjonitel on kõigil tootjatel-arendajatel, olenemata ettevõtte päritolust, võimalik oma pakkumine teha ning kuna tegu on vähempakkumisega, võidab see ettevõte, kes suudab tuulepargi või mõne muu tootmisüksuse rajada kõige madalamate kuludega ühiskonna jaoks.