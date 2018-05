Hando Sutter: kuuldavasti ei teinud me isegi kõige kõrgemat pakkumist

Kui palju aega tehingu jõustumiseks kulub?

Regulaatoritel on otsuse tegemiseks viis kuud. Loodame, et need otsused tulevad kiiremini. Me oleme muidugi hästi ette valmistatud, lähiajal saadame materjalid ära.

Peamiselt kritiseeritakse tehingut sellepärast, et Eesti Energia monopoliseerib jälle ühe valdkonna.

Kes natukenegi energiaturgudest teab, sellele on ju selge, et Eesti elab rahulikult ära ka kodumaise tootmise kinnipaneku korral – meil on piisavalt ülekandevõimsusi, et katta ka kõrgeim tarbimine. Põhjamaade ja Baltikumi turg kokku on 400 teravatt-tundi. Eesti Energia ja Nelja Energia tootmine kokku on 11 teravatt-tundi. See jääb ikka u 2% juurde koguturust ja tänane tehing ei mõjuta kuidagi turuolukorda. Tarbijad saavad ikka turuhinda, mis sõltub mitte Eesti nõudlusest ja pakkumisest, vaid kogu Euroopa energiaturu olukorrast.

Olen aru saanud, et kui Eesti Energia midagi teeb, siis konsensuslikult kõigile meeltmööda olla ei saa. Meie toimetame paikapandud strateegia järgi ja tegime seda, mida lubasime teha.

Kas valitsus andis teile heakskiidu?

Meil ei ole vaja valitsuse heakskiitu, aga muidugi informeerisime. Üldkoosoleku (rahandusminister Toomas Tõniste – toim) otsus ja nõukogu mandaat on meil olemas. Protsessi ma detailsemalt ei kirjeldaks, ütlen vaid, et see on olnud professionaalne ja tulemuslik.

Kas nõusolek tuli siiski raskelt?

Kas nii suured otsused saavad tulla kergelt? Kõik protsessis osalenud inimesed on oma tööd teinud täie vastutusega ja pikkade arutelude käigus sai ainult selgemaks, et ajame õiget asja.

Keegi siis teid otseselt ei pidurdanud?

Kõigil on omad kaalutlused – poliitikul, konkurentsiametil, konkurendil, energiatarbijal. See on täiesti mõistetav.

Räägitakse ka, et te olete Nelja Energia väärtusest kõvasti üle maksnud. Riigifirma tuli ja lõi norralased rahapakiga oimetuks?

Las norralased ütlevad seda siis ise (Norra firma esindaja ei kommenteerinud tehingu pakkumisi – toim). Mis küll aitas meil paremat hinda pakkuda, oli see, et kasvõi sellesama Paldiski tuulepargiga üheskoos opereerides on meil tekkinud sünergiad, mida suudame nüüd konsolideerudes kõikidel objektidel välja tuua. Me oleme hinna kainelt ja rahulikult läbi mõelnud, peale selle oleme hinnanud potentsiaali, mille annab kahe ettevõtte portfellide, kompetentsi ja töötajate liitmine. Teised pakkumishinnad ei saa muidugi kunagi avalikuks, aga mulle on öeldud, et meie hind ei olnud kõige kõrgem. Nii et kui keegi tahab öelda, et me maksime üle, siis pangu oma nimi alla ja avalikustagu hinnad.