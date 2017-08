Hannes Hanso: Reformierakond on astunud valimiseelse loosungiga „Business first!“ õhukesele jääle

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso küsib, kas Reformierakond tahab valimiste eel ohvedada julgeoleku ärile?

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur rääkis laupäeval ERR-ile, et ettevõtjate ja maksumaksjate huvid tuleb seada riigi huvidest ettepoole.

Seetõttu kavatseb Reformierakond seista põhimõtte eest, et majandus saab kasvada vaid tingimustes, kus piirangud on viidud miinimumini ning mängureeglid on selged.

Samuti seab partei eesmärgiks maksumaksjate arvu tõusu. Selleks tuleb Pevkuri sõnul aidata välismaal elavatel eestlastel Eestisse tagasi tulla. Samuti tuleb võimaldada sünnijärgsetel eestlastel säilitada Eesti kodakondsus isegi juhul, kui soovitakse võtta mõne teise riigi kodakondsus. Teisisõnu, seadustada topeltkodakondsus.

Hanso: võib-olla sooviks Reformierakond asuda muutma Euroopa Liidu ühist sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes?

Sotsiaaldemokraadi Hannes Hanso sõnul on Eesti esmane huvi julgeoleku tagamine, siis usuvad riiki ka investorid ja maksumaksjad. "See kehtib samuti valimiste eel, kui õhk hakkab poliitikast paksuks minema," kirjutas ta Facebooki postituses.

"Nüüd aga ilmus Reformierakonna juhilt intellektuaalselt „huvitav“ mõttearendus stiilis: maksumaksjate ja ettevõtjate huvid tuleb riigi huvidest ettepoole panna. Mis mõttes? Kuidas saab üldse eraldada maksumaksjaid ja ettevõtjaid muust elanikkonnast ja miks peaks selline vastandumine toimuma, on iseenesest mõistetamatu, aga see selleks."

"Võib-olla praegu sooviks Reformierakond asuda muutma Euroopa Liidu ühist sanktsioonipoliitikat Venemaa suhtes? On ju sanktsioonid ettevõtlusele ja ettevõtjatele kahtlemata kahjulikud ning Eestis on paljud ärid sanktsioonide tõttu kahju kandnud. Kindlasti võiks proovida Venemaaga suhteid soojendada raudteede ja sadamate täituvuse tõstmiseks nagu mingid ettevõtjate ringkonnad tiitvähilikult soovivadki. Kas Reformierakond sooviks mingit ettevõtjaid soosivat eridiili Venemaaga? Võiks lubada tuuleenergia arendajatel ehitada terve Kirde-Eesti ranniku tuulikuid täis ning samal ajal kaotada meie eelhoiatus- ja õhuseirevõimekuse. Mõningate ettevõtjate huvid tõstaks see riigi huvidest ettepoole, kahtlemata," kirjutas Hanso.

"Tõsi, sellel kõigel oleks selge hind meie väärtustele, riigikaitsele ja sõltumatusele. Eriti praegusel, välis- ja julgeolekupoliitiliselt keerulisel ajal kui liitlaste ühtsus kõige kõrgemas hinnas. Julgeolek peab olema prioriteet. Meenutan, et riigikaitse sai praeguse valitsuse ametisse asumisel olulise lisaraha süsti kaitseinvesteeringute lisameetme näol. Kui julgeolek on tagatud, siis on meil ka investeerimiskeskkond, mida usaldatakse ja mida ettevõtted vajavad. Ja ehk jäävad ka meie maksumaksjad koju edasi elama ning ei otsi paremat elu astmelise tulumaksuga Soomest, Rootsist ja Norrast. Reformierakond on astunud oma valimiseelsete loosungitega „Business first!“ õhukesele jääle," kirjutas ta sotsiaalmeedia postituses.