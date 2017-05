Hannes Võrno ettevõte alustas üliedukalt. Kolme kuuga kadestamisväärne tulemus

Eelmisel nädalal LP-s ilmunud artikkel, kus Hannes Võrno eksabikaasa Häli Veskaru rääkis oma loo, sai suure vastukaja osaliseks. Ühe detailina tõi Veskaru välja, et Võrno ei ole talle maksnud osa kunagisest ühisest kinnisvarast Viimsis, täpsemalt 40 000 eurot. Mees oli seda teha lubanud. Pärast artikli ilmumist vastne EKRE poliitik selle sammu astus ja oma vana võla tasus. Ärileht vaatas, milliste ettevõtetega Võrno seotud on.

Pikka aega oli mees disaini-ettevõtte HV Haus OÜ üks osanikke, kuid tänaseks on see firma läinud täielikult Häli Veskaru kätte.

2015. aasta 28. septembril on aga asutatud firma Hannessy OÜ, mis kuulub täielikult Hannes Võrnole ja on juriidiline keha, kuhu laekub tema erinevate tegevuste pealt saadav tasu. Paraku ei ole veel avalikuks saanud firma 2016. aasta aruanne, kuid juba aasta varasem ja firma ajaloo esimene aruanne näitas, et Võrno pani gaasi kohe põhja. Firma jõudis tol aastal tegutseda napilt üle kolme kuu, kuid käive oli juba üle 51 000 euro ning kasum ligi 40 000 eurot. Aruandeaasta lõpus oli firmal kassas raha üle 37 000 euro ning nõudeid ja ettemakseid üleval enam kui 7000 euro eest.

Juhtkonnale maksti seejuures tasu kokku 915 eurot. Ning mees võttis 10 000 eurot välja ka dividendidena, millelt maksis ka 2500 eurot tulumaksu.

Aruandes on kirjas järgmised read:

„2015. aasta põhitegevuseks oli Etenduse EESTI 99 produktsioon, ettevalmistus ja läbiviimine. Lisaks esinemised televisioonis, seminaridel ja koolitustel. Müügituluks oli 51 891 eurot, kasum 39 794 eurot. Suurimad kliendid olid Teater OÜ ja Ruudu Produtsendid OÜ."

Loe veel

Paljud mikro-ettevõtjad oleks väga õnnelikud, kui nad kolme kuuga suudaks sellist tulemust näidata. 2016. aasta aruanne tõotab seega tulla veel ilusam, eriti kui arvestada, et aasta lõpus ilmus mehe kurikuulus raamat „Missioon. Ühe missiooni päevikud".

Kinnisvara osas kuulub mehele vaid too sama Viimsi vallas asuv kinnistu, mille nad koos Häli Veskaruga kunagi soetasid.