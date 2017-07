Hannes Võrno ettevõtte käive ja kasum kuivasid kokku. Dividende ta siiski maksis

Hannes Võrno asutas 2015. aastal ettevõtte Hannessy OÜ. Ärileht kirjutas hiljuti, et tema firma suutis siis kolme tegevuskuuga tekitada 51 891 eurot käivet ja 39 794 eurot kasumit. Võimas tulemus. Paraku 2016. aastal hoog rauges. 12 kuu peale tuli käive väiksem ning kasum muutus kahjumiks.

Hannessy OÜ alustas tegevust 2015. aasta septembris. 2016. aasta põhitegevuseks olid esinemised televisioonis, seminaridel ja koolitustel. Suurimad kliendid olid Ruudu Produtsendid OÜ, Teater OÜ ja Maagiline Ruum OÜ. Tõenäoliselt jätkus ka Võrno raamatu müük.

Aasta peale kokku kogunes müügitulu 39 900 eurot ning kahjumiks -7390 eurot.

Tulevastel kohalikel valimistel EKRE nimekirjas kandideeriv Võrno endale eelmisel aastal palka ei maksnud, 2016. aastal ta seda tegi. Keskmiselt 741,2 eurot (bruto) kuus. Lisaks võttis ta välja 10 000 eurot dividende, millele lisandus tulumaks 2500 eurot. Jaotamata jäi veel 11 654 eurot.

Ettevõtte käibevarade maht kukkus ligi 45 000 eurolt 25 500 peale. Omakapital 42 300 eurolt 24 400 eurole.

Hannes Võrno pääses hiljuti meediaveergudele muuhulgas seetõttu, et jättis oma eks-naisele Häli Veskarule maksmata 40 000 eurot, mis too nende endise ühise eluaseme alla oli paigutanud. Pärast LP-s ilmunud emotsinaalset intervjuud otsustas Võrno summa siiski ära maksta. Ta vabandas, et seda varem teinud ei olnud.