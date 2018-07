Hannes Võrno firma tuli kahjumist välja, sõbral läheb aga siiski tunduvalt paremini

Peeter Oja firma Venrel on veidi teist masti ettevõte. Müügitulu kasvas aastaga 48 700 eurolt 55 500 peale. 2016. aastal suutis Oja firma keevitada Võrno omaga peaaegu identse kahjumi (-7388), aga 2017. aastal oli see 19 460 eurot. Siin oli peamiseks põhjuseks see, et Oja maksis 2016. aastal 15 190 euro eest tulumaksu.

Huvitav on see, et Oja firmal on võlgu ja ettemakseid enam kui 95 000 euro eest ning suure osa sellest moodustavad dividendivõlad, mida on 91 732 euro eest. Oja on tõenäolisel dividendi maksmist nö ajatanud ehk määranud mingi aja, mil dividend osanikele, kellest üks on ka Külli Arend, välja makstakse. Jaotamata kasumit on aga kokku 157 566 euro eest. Selle välja maksmisega ei tohiks probleeme olla, sest raha oli 2017. aastal arvel 252 682 eurot.

Vot sellised on kahe endise Kreisiraadio härra firmade seisud.